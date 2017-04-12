法拉利開進商場甩尾 戰鬥民族嗆：這是表演藝術！

法拉利在購物中心內瘋狂甩尾。（圖擷自都市報）

2017-04-12 15:46

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一名男子自稱要藝術表演，日前竟開著法拉利衝進一間購物中心內，在室內廣場上瘋狂甩尾，地面上留下多圈輪胎痕，被捕後發現這位惡劣駕駛竟是當地小城市的前市長。

綜合外媒報導，一輛大紅色法拉利日前突然開進莫斯科的維斯納購物中心，隨後在中庭開始甩尾，所幸沒有造成人員受傷，當地警方花了15分鐘才停止這齣鬧劇。

報導指出，這位失控駕駛竟是阿爾漢格爾斯克市（Arkhangelsk）的前市長亞歷山大（Aleksandr Donskoy），他事後辯稱，這是藝術家阿布拉莫維奇（Marina Abramovich）風格的「表演藝術」。

他強調，「我不開玩笑的，這是一個表演，不幸的是大家把它當笑話看，但我覺得這是有趣的藝術特技，且我選的地方很安全，整個活動都有精心策劃。」

報導也起底亞歷山大的黑歷史，他過去曾在2006年公開反俄羅斯總統普廷，2007年被依經濟犯罪、濫用職權逮捕。

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