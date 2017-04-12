超賣機位趕人下機 全美冠軍非聯航而是...
2017-04-12 15:51
〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空（UA）日前為讓自家員工上機，又超賣機票，粗暴對待亞裔男陶大維（David Dao），硬是將他趕下機，引起公憤。然而根據統計，12家航空公司裡，最常把乘客趕下機的第1名，竟不是聯航，而是西南航空！
綜合外媒報導，根據美運輸部（DOT）最新公布的《航空消費報告》（Air Travel Consumer Report）指出，2016年美12家主要航空公司，因超賣機位，合計將4萬629位「非自願」的乘客趕下機，其中光西南航空（Southwest）就佔了1萬4979人，至於這次造成陶男血濺機艙的聯合航空（United）僅排名第6（3765人）。
報告指出，平均每1萬名旅客中，西南航空有0.99人「被迫」拒絕搭機，高居排行榜第1；至於第2至10名，依序分別為捷藍（JetBlue）0.92人、美國（American）0.64人、邊疆（Frontier）0.58人、精神（Spirit）0.58人、聯合（United）0.43人、阿拉斯加（Alaska）0.4人、維珍（Virgin）0.12人、達美（Delta）0.10人，以及夏威夷航空（Hawaiian）0.05人。
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