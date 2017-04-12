泰國男子胸膛刺女友臉 分手後改成狗頭

一名泰國男子為表達對女友的熱愛，在胸口刺上女友的臉與她的暱稱來證明愛情，不料紋上女友臉後不到半年雙方就分手。（圖擷自網路）

2017-04-12 12:17

〔即時新聞／綜合報導〕一名泰國男子為表達對女友的熱愛，在胸口刺上女友的臉與她的暱稱來證明愛情，不料紋上女友臉後不到半年雙方就分手，為了不要整天見到前女友的臉，他請刺青師將前女友的臉改造成狗頭。

綜合泰國媒體報導，一名泰國男子在胸口刺上女友的臉與她的暱稱來證明愛情，但半年以後雙方分手，這個刺青突然變成一個尷尬的存在，為了告別這段戀情，該名男子請當初幫他紋上女友的刺青師改造這個頭像，因為這名男子很喜歡狗，所以他決定把這女子臉改成狗頭，刺青師花了4小時才改造完畢。

網友見圖後紛紛留言：「這個尷尬了」、「如果以後複合了該怎麼辦」、「要用紋身來證明愛情，只會讓分手後更顯得自己非常愚蠢和不必要」。