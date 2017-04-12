北韓「太陽節」廣邀全球媒體採訪 或公布新軍武

北韓將在4月15日慶賀太陽節，並廣邀各國媒體採訪。（法新社）

2017-04-12 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕北韓最重要的節日之一「太陽節」，即將在4月15日到來，北韓當局也廣邀全球60多個媒體前往採訪，屆時除了由北韓領導人金正恩進行閱兵儀式外，也可能公布新型的武器裝備或導彈以展示軍力。

根據南韓《中央日報》報導，北韓在太陽節邀情歐美各國多達60個媒體到當地採訪，預計有超過百名記者前往。太陽節為北韓已故領導人金日成誕辰，今年更適逢105週年，預料將會有更隆重的慶祝活動。

報導中提到，雖然不排除在大批外媒到訪北韓之際進行核武測試，但較有可能的為在閱兵儀式上公布新型武器或導彈，亦有可能展示平民化建設，以彰顯金正恩執政5週年的成果。