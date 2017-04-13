那些小孩大哭的「超合理」原因 竟然連這種理由也能哭？

2017-04-13 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕

家裡有小小孩的父母肯定都有過這種經歷：孩子突然大哭，而且你根本就看不出邏輯的理由而哭得聲嘶力竭。孩子似乎總是特別多愁善感，不管怎樣都能哭，當碰到這種情形，當父母的除了哭笑不得以外，也只能想盡辦法安慰小朋友了。

在美國有一位爸爸Greg Pembroke也經常受孩子的「多愁善感」而苦，兩個兒子輪流大哭時實在是讓人傷透腦筋，因此他將兒子們哭哭的理由放上部落格與網友分享，沒想到卻因此爆紅，甚至還出了一本書叫「Reasons My Kid Is Crying」，其中不僅收錄自己兒子哭哭的理由，也收錄了其他父母的投稿。直到現在，他也持續在部落格上放來自世界各地父母的投稿，充分展現「獨樂樂，不如眾樂樂」的精神。

▲他發現他的蕉糖蘋果裡面是蘋果。（不然裡面應該放水梨嗎？）

▲他發現他拉著的狗狗玩偶一直跟著他。（因為你拉著它！！！）

▲把Oreo拆開的時候發現糖霜黏在兩片餅乾上。（這的確是有點令人抓狂....）

▲他不想站起來也不想躺下。（那請問可以接受坐下嗎？）

▲他遇到了川普。（簡直就是民主黨的未來之星？！）

除此之外還有個相當有名的哭哭理由，有個男孩巧遇了正在拍攝《大法官》的小勞勃道尼，沒想到他竟然就哭了......

▲見到小勞勃道尼男孩竟然傷心大哭。（圖片取自Dailymail）

原來這個男孩是鋼鐵人的超級粉絲，當他們母子偶遇在片場附近散步的小勞勃道尼時，媽媽立刻興奮地跟兒子說：「你看～是鋼鐵人喔！」這一歲半的男孩發現鋼鐵人竟然沒有穿鋼鐵裝，立刻感到夢想破滅，當場放聲大哭。而小勞勃道尼為了安撫男孩，還不顧工作人員的勸阻，硬是多留在現場十分鐘安撫男孩。

而孩子哭鬧的理由百百種，建議家長在制止孩子的不良行為之外，也要引導孩子合理發洩情緒，並教他用語言及肢體動作表達需求，慢慢的孩子就能學會社會規則，不再用哭鬧表達需求囉！

更多孩子哭哭的理由→Reasons My Son Is Crying