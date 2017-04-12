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中國首艘自製航母命名 「台灣號」竟票選為第1名

中國《鳳凰網》近來針對首艘自製航母「001A型」名稱進行網路票選，但票選結果出爐，第1名竟然是「台灣號」。（圖截自網路）

2017-04-12  12:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國首艘自製航母「001A型」近來已安裝艦島上的玻璃、雷達等設備，據傳將在4月23日中國海軍建軍日下水，但航母名稱卻遲遲未定。中國《鳳凰網》近來針對航母名稱進行網路票選，但票選結果出爐，第1名竟然是「台灣號」。

日前《鳳凰網》舉辦網路民調「您認為中國首艘國產航母命名最有可能是？」 共有近30萬網友參與投票，最後「台灣號」以11多萬票（38％）獲得最高票，其次為「北京號」的21％與「廣東號」的14％。雖然中國網友偏好將航母命名為「台灣號」，但日前國內外媒體都紛紛猜測航母應該會命名為「山東號」。

目前中國當局正24小時積極趕工生產，據傳將在4月23日中國海軍建軍節日下水，中國軍事專家尹卓日前受訪指出，航母下水儀式比一般艦艇更為隆重，因此「001A型」航母下水時可能會有高級別領導出席。

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  • 「台灣號」以11多萬票（38％）獲得最高票，其次為「北京號」的21％與「廣東號」的14％。（圖截自網路）

    「台灣號」以11多萬票（38％）獲得最高票，其次為「北京號」的21％與「廣東號」的14％。（圖截自網路）

  • 目前中國當局正24小時積極趕工生產，據傳將在4月23日中國海軍建軍節日下水。（圖截自網路）

    目前中國當局正24小時積極趕工生產，據傳將在4月23日中國海軍建軍節日下水。（圖截自網路）

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