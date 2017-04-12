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亞裔醫師聘2組律師 恐向聯航提起訴訟

亞裔醫師陶大衛（David Dao）。（圖擷取自DailyMail）

2017-04-12  12:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空強制驅離乘客，引爆全球怒火，許多網友在社群網站揚言抵制聯航。媒體報導，遭驅離的乘客陶大衛（David Dao）已聘用2組律師，將可能為他向聯航提起訴訟。

根據英國《每日郵報》報導，亞裔醫師陶大衛的律師戈蘭（Stephen Golan）發表聲明，陶大衛一家非常感謝外界的關注，目前陶醫師仍在芝加哥醫院進行治療，他的傷勢可能比外界想像還要嚴重。

戈蘭是專精企業法的律師，陶大衛另外還聘請專精航空法的德梅特里奧（Thomas Demetrio）律師。德梅特里奧曾對外宣傳，可讓客戶獲得10億美元（約305億台幣）的賠償金。

律師戈蘭（Stephen Golan）專精企業法。（圖擷取自DailyMail）

律師德梅特里奧（Thomas Demetrio）專精航空法。（圖擷取自DailyMail）

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