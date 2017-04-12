被爆誘男病患發生性關係... 聯航濺血醫師遭起案底

陶大維被起底。（圖擷取自紐約時報）

2017-04-12 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空日前逼迫乘客下車的影片曝光後，各界譁然，認為聯航不該動粗趕乘客下車，但被趕下車的醫師陶大維（David Dao）也被起底有案底，利用職務非法賣麻藥毒品，甚至以毒品交換利誘，和男病患發生性關係。

《每日郵報》報導，陶大維有案底，過去在他執業期間，曾迷戀一名男病患凱斯（Brian Case），雖然他主要醫學專長是肺方面的疾病，但他卻幫凱斯檢查生殖器，甚至讓凱斯當他的辦公室經理，還以毒品交換利誘，和凱斯發生性關係。

陶大維和凱斯發生性愛關係，兩人會去摩鐵房間，整件事情在2003年爆發，最後陶大維被逮捕，法官審理後判他緩刑5年。2年前陶大維經過心理評估後，得到肯塔基州當局允許重新執業，又開始替人看病。

陶大維被起底後，不少網友強調，雖然陶大維過去曾做錯事，但和聯航的這件事不能混為一談，聯航趕人動粗實在太過分。

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