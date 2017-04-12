| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 國際

穿新鞋防磨腳 英女王「妙招」霸氣十足！

英國女王伊莉莎白二世穿新鞋防咬腳的撇步，是直接找專人穿軟，超霸氣！（美聯社）

2017-04-12  11:01

〔即時新聞／綜合報導〕許多人可能都有類似的經驗，就是新買的鞋子，穿上容易「磨腳」，腳後跟、腳趾外側，常因摩擦破皮流血，忍不住哀嚎「嘶，好痛啊！」網路上也充斥各種防止「咬腳」的教學文，不過，比起那些小技巧，英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）的做法超霸氣！

綜合外媒報導，新鞋咬腳的問題，不只一般平民會遇到，連英女王也很頭大。長期負責打理女王衣著的帕文（Stewart Parvin）透露，女王的做法是直接找專人幫忙，先把鞋穿軟，弄得舒服了再換她穿，因為她不能說出「我不舒服」、「我走不動了」這種「有損」皇家形象的言論。

報導指出，皇室內部人士表示，在白金漢宮專責把鞋穿軟的助理，「工作」時被規定須先穿上乾淨的米色短襪，才能將腳放進這雙出自老牌「Anello and Davide」、要價1000英鎊（約新台幣3萬8000元）的新鞋，且只能在室內的地毯上行走。

廣告
  • 專責把鞋穿軟的人，「工作」時被規定須先穿上米色短襪，才能將腳放進新鞋，且只能在地毯上行走。（圖翻攝自英國《每日星報》）

    專責把鞋穿軟的人，「工作」時被規定須先穿上米色短襪，才能將腳放進新鞋，且只能在地毯上行走。（圖翻攝自英國《每日星報》）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 女王 新鞋 皇室 磨腳 英國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧橙香魚排
電鍋菜✧翠玉蛤蜊
用電鍋就能做優格！
台式滷排骨這樣做！
轉寄

標題：穿新鞋防磨腳 英女王「妙招」霸氣十足！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月12日‧星期三‧丁酉年三月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.