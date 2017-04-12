穿新鞋防磨腳 英女王「妙招」霸氣十足！
2017-04-12 11:01
英國女王伊莉莎白二世穿新鞋防咬腳的撇步，是直接找專人穿軟，超霸氣！（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕許多人可能都有類似的經驗，就是新買的鞋子，穿上容易「磨腳」，腳後跟、腳趾外側，常因摩擦破皮流血，忍不住哀嚎「嘶，好痛啊！」網路上也充斥各種防止「咬腳」的教學文，不過，比起那些小技巧，英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）的做法超霸氣！
綜合外媒報導，新鞋咬腳的問題，不只一般平民會遇到，連英女王也很頭大。長期負責打理女王衣著的帕文（Stewart Parvin）透露，女王的做法是直接找專人幫忙，先把鞋穿軟，弄得舒服了再換她穿，因為她不能說出「我不舒服」、「我走不動了」這種「有損」皇家形象的言論。
報導指出，皇室內部人士表示，在白金漢宮專責把鞋穿軟的助理，「工作」時被規定須先穿上乾淨的米色短襪，才能將腳放進這雙出自老牌「Anello and Davide」、要價1000英鎊（約新台幣3萬8000元）的新鞋，且只能在室內的地毯上行走。
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