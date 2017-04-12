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泰國潑水節訂新規 女性露奶罰5千

泰國一年一度的潑水節即將開始，但今年潑水節泰國政府要求女性不准穿著暴露，違者將開罰5千泰銖。（法新社）

2017-04-12  10:35

〔即時新聞／綜合報導〕泰國當地一年一度的潑水節即將盛大開始，但今年潑水節有個新規定，泰國政府要求女性不准穿著暴露，違者將開罰5000泰銖（約合新台幣4430元），另外，往年泰國境內在潑水節期間車禍頻傳，當局也將在各個要道設站檢查酒駕行為。

根據《泰國世界日報》報導，曼谷警察總署副署長頌蓬表示，今年潑水節將嚴格管理淫穢、傷風敗俗等行為，如女性裸露胸部或穿著性感內衣上街潑水，將罰款5000泰銖，強調民眾、遊客在潑水歡慶的同時，也應注意穿著得體，否則容易引發性侵、強姦等案件；同時也禁止民眾塗抹粉塵，擔心有人在為他人塗抹白粉的過程中，趁機亂摸私密部位，至於潑水的工具，則禁用高壓水槍，避免誤傷到他人眼睛的風險。

往年潑水節假期車禍頻傳，光是去年潑水節的交通意外就造成259人死亡、2300多人受傷，主要原因以酒駕居多，占車禍比例中的39.8％，其次車禍原因為超速駕駛，占車禍比例的32.1％，頌蓬說，嚴禁酒後開車，相關部門會在各個要道設站檢查。

由於今年泰國仍處於國喪期，雖然政府機構仍會舉辦灑水儀式，但將減少熱鬧的活動。頌蓬盼民眾、遊客在潑水節期間，能按照泰國傳統文化來慶祝，以比較適合、得宜的方式歡度節日。

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