市值蒸發百億！聯航總裁認錯 網友：「為錢道歉」
2017-04-12 10:53
聯合航空總裁姆諾茲（Oscar Munoz）接連2次未驅客事件道歉，但網友不買帳，稱姆諾茲是「為錢道歉」。（彭博資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空強行拖離乘客事件延燒，引起全球串連抵制搭乘，公司市值蒸發8億美元（約256億元台幣）。聯合航空總裁姆諾茲（Oscar Munoz）接連2次道歉，但網友不買帳，稱姆諾茲是「為錢道歉」。
姆諾茲發表聲明，對強拖乘客事件致上最深歉意，並稱沒有任何人應該受此虐待（No one should ever be mistreated this way），還說亡羊補牢猶未晚也，正努力修補客戶與員工間支離破碎的關係，確保以後不會發生同類事件。
有網友認為，聯合航空總裁的道歉，根本就是向錢道歉，而不是對人，會繼續抵制聯合航空。還有人認為他是教科書式道歉，只是為了下跌的股價作回應。
11日聯合航空股票一度下跌3%。公司市值蒸發了8億美元，但姆諾茲道歉後，收盤時跌幅縮減。
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