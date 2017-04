市值蒸發百億！聯航總裁認錯 網友：「為錢道歉」

聯合航空總裁姆諾茲(Oscar Munoz)接連2次未驅客事件道歉,但網友不買帳,稱姆諾茲是「為錢道歉」。(彭博資料照)

2017-04-12 10:53

〔即時新聞/綜合報導〕美國聯合航空強行拖離乘客事件延燒,引起全球串連抵制搭乘,公司市值蒸發8億美元(約256億元台幣)。聯合航空總裁姆諾茲(Oscar Munoz)接連2次道歉,但網友不買帳,稱姆諾茲是「為錢道歉」。

姆諾茲發表聲明,對強拖乘客事件致上最深歉意,並稱沒有任何人應該受此虐待(No one should ever be mistreated this way),還說亡羊補牢猶未晚也,正努力修補客戶與員工間支離破碎的關係,確保以後不會發生同類事件。

有網友認為,聯合航空總裁的道歉,根本就是向錢道歉,而不是對人,會繼續抵制聯合航空。還有人認為他是教科書式道歉,只是為了下跌的股價作回應。

11日聯合航空股票一度下跌3%。公司市值蒸發了8億美元,但姆諾茲道歉後,收盤時跌幅縮減。