| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
涉過期魚貨改標案 「台灣食神」梁幼祥起訴
 首頁 > 國際

醫病》冷凍26年精子產龍鳳胎 英夫婦刷新世界紀錄

2017-04-12  10:00

〔即時新聞／綜合報導〕一名蘇格蘭音樂家因罹患癌症需接受化療，醫生警告他可能因此不孕，所以在化療前，他將自己的精子冷凍起來，其精子冷凍了26年又243天，直至2010年，他的妻子接受了體外受精手術，並成功生下一對龍鳳胎，破了世界記錄。

根據英國《獨立報》（The Independent）報導，一位不願具名的蘇格蘭音樂家，在21歲時，因為癌症需要接受化療，當時醫生警告他，有不育的風險，所以他將自己的精子冷凍起來，一冰就是近27年，直至2010年，他47歲時，其37歲的妻子接受了體外受精手術，並成功生下一對龍鳳胎，破了世界記錄；他接受採訪時表示，希望他的案例可以告訴人們，就算精子被長時間冷凍，還是能培育出健康的嬰兒，「無論如何，那些接受化療的人應該抱持希望」。

此前的世界紀錄為精子冷凍了23年後受孕成功，一位負責人表示，理論上來說，精子可以「無限期」冷凍保存；英國人工生殖和胚胎管理局則指出，精子能夠被冷凍40多年，但並非所有精子都能承受這麼長時間的考驗。

廣告
  • 一名蘇格蘭音樂家在化療前，他將自己的精子冷凍起來，其精子冷凍了26年又243天後，仍成功受孕，破了世界記錄。（情境照）

    一名蘇格蘭音樂家在化療前，他將自己的精子冷凍起來，其精子冷凍了26年又243天後，仍成功受孕，破了世界記錄。（情境照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健康醫療 冷凍精子 精子 體外受孕
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧橙香魚排
電鍋菜✧翠玉蛤蜊
用電鍋就能做優格！
台式滷排骨這樣做！
轉寄

標題：醫病》冷凍26年精子產龍鳳胎 英夫婦刷新世界紀錄


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月12日‧星期三‧丁酉年三月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.