醫病》冷凍26年精子產龍鳳胎 英夫婦刷新世界紀錄

2017-04-12 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕一名蘇格蘭音樂家因罹患癌症需接受化療，醫生警告他可能因此不孕，所以在化療前，他將自己的精子冷凍起來，其精子冷凍了26年又243天，直至2010年，他的妻子接受了體外受精手術，並成功生下一對龍鳳胎，破了世界記錄。

根據英國《獨立報》（The Independent）報導，一位不願具名的蘇格蘭音樂家，在21歲時，因為癌症需要接受化療，當時醫生警告他，有不育的風險，所以他將自己的精子冷凍起來，一冰就是近27年，直至2010年，他47歲時，其37歲的妻子接受了體外受精手術，並成功生下一對龍鳳胎，破了世界記錄；他接受採訪時表示，希望他的案例可以告訴人們，就算精子被長時間冷凍，還是能培育出健康的嬰兒，「無論如何，那些接受化療的人應該抱持希望」。

此前的世界紀錄為精子冷凍了23年後受孕成功，一位負責人表示，理論上來說，精子可以「無限期」冷凍保存；英國人工生殖和胚胎管理局則指出，精子能夠被冷凍40多年，但並非所有精子都能承受這麼長時間的考驗。