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稱「希特勒沒用過化武」 白宮發言人讓外界怒了...

2017-04-12  09:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上週下令，對敘利亞發射60枚戰斧飛彈作為使用化武的懲罰，消息曝光後引起全球關注。沒想到白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）為強調敘利亞的不人道行徑，竟說「連希特勒都沒使用過化學武器」，此話一出隨即受到外界砲轟。

史派瑟在當地時間週二的記者會上，以納粹德國來對比敘利亞使用化武的舉動，「即使是希特勒，都沒有墮落到在二次世界大戰使用化學武器。」

史派瑟的言論一出，立刻受到外界猛力撻伐，他也立即承認自己在闡述歷史上犯了錯誤，「我對猶太大屠殺有著錯誤的解釋，這段歷史是無法用來比較的，我對此感到抱歉，這是一個錯誤。」希特勒在二次大戰期間，雖然沒有在戰場上使用化武，但他卻以毒氣屠殺600萬猶太人。

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  • 白宮發言人史派瑟說「連希特勒都沒用過化武」，遭外界砲轟後隨即道歉。（路透）

    白宮發言人史派瑟說「連希特勒都沒用過化武」，遭外界砲轟後隨即道歉。（路透）

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相關關鍵字： 化武 德國 敘利亞 毒氣 猶太人 白宮 納粹 美國
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