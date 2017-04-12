拖一位乘客下機 美聯航市值一度蒸發256億

美聯航在道瓊週二股價漲跌明顯。（圖擷取自YAHOO股市）

2017-04-12 09:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空（UAL）強拖一位亞裔乘客下飛機，引來全球撻伐，公司總裁姆諾茲（Oscar Munoz）連兩次發聲明道歉，仍無法平息外界憤怒，公司股價應聲下跌，週二一度下跌3%，公司市值蒸發8億美元（約256億元台幣），但公司的快速道歉，降低外界憤怒，跌幅縮減，快速減損。

美聯航超賣機位，又在機組人員臨時登機，以電腦選號要被選中的4位乘客下飛機，雖然提出賠償，但其中一位亞裔乘客不願接受下機，被硬拖下飛機，此事經媒體播放，引發全球議論不滿。

綜合媒體報導，週二美聯航公司股票一度下跌3%。公司市值蒸發了8億美元，但 收盤時，隨著姆諾茲態度軟化道歉，跌幅縮減，快速減損。