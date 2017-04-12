聯航暴力逐客 白宮：川普已看過影片

美國白宮表示，總統川普已看過這段影片，並稱暴力驅逐乘客下機「令人困擾」。（路透）

2017-04-12 09:30

〔即時新聞／綜合報導〕9日晚間美國聯合航空UA3411客機，因暴力驅逐一名亞裔男醫師下機，引發全球公憤。美國白宮表示，總統川普已看過這段影片，並稱暴力驅逐乘客下機「令人困擾」。

綜合媒體報導，白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）表示，「我認為任何看到影片的人，對一個人遭到那樣方式的對待，都不會無動於衷。」他還說，川普已看過相關影片。

美國運輸部已宣布介入調查事件，了解聯合航空是否違規。加拿大運輸部長也表示，不會讓這種事件在加拿大發生。