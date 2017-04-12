| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
又斷了！南投力行產業道路翠巒部落段因雨中斷 基隆透天民宅冒火光 6旬夫婦疑受困
 首頁 > 國際

風波越燒越大！ 聯航總裁再道歉盼止火

聯航總裁姆諾茲再度發聲明道歉。（路透）

2017-04-12  09:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯航日前將乘客拖下機的影片曝光後，引起各界撻伐，聯航官方臉書已湧入數十萬網友洗版，總裁姆諾茲（Oscar Munoz）又再度發聲明道歉。

姆諾茲在聲明中寫道「這件可怕的事件引起很多人的憤怒和失望，對此我深感抱歉，我們將會解決這個問題...我對這名被強行拖下機的乘客，以及同班機上的所有乘客深感抱歉，沒有人應該這樣被虐待。」

姆諾茲承諾，公司將承擔所有責任，並避免類似事件再度發生。姆諾茲強調，做正確的事情永遠不會太晚，現在公司將會徹底調查，會在本月底前公布調查結果，也保證重新檢視公司政策，審視處理超賣班機和與機場人員以及執法人員上的合作。

姆諾茲昨已發出道歉聲明，但另一封他寫給內部員工的信件流出，內容批評該亞裔男子「有破壞性、好鬥」，被媒體揭露後風波越燒越大。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 美國聯航 聯航 諾姆茲
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧橙香魚排
電鍋菜✧翠玉蛤蜊
用電鍋就能做優格！
台式滷排骨這樣做！
轉寄

標題：風波越燒越大！ 聯航總裁再道歉盼止火


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月12日‧星期三‧丁酉年三月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.