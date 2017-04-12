風波越燒越大！ 聯航總裁再道歉盼止火

聯航總裁姆諾茲再度發聲明道歉。（路透）

2017-04-12 09:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯航日前將乘客拖下機的影片曝光後，引起各界撻伐，聯航官方臉書已湧入數十萬網友洗版，總裁姆諾茲（Oscar Munoz）又再度發聲明道歉。

姆諾茲在聲明中寫道「這件可怕的事件引起很多人的憤怒和失望，對此我深感抱歉，我們將會解決這個問題...我對這名被強行拖下機的乘客，以及同班機上的所有乘客深感抱歉，沒有人應該這樣被虐待。」

姆諾茲承諾，公司將承擔所有責任，並避免類似事件再度發生。姆諾茲強調，做正確的事情永遠不會太晚，現在公司將會徹底調查，會在本月底前公布調查結果，也保證重新檢視公司政策，審視處理超賣班機和與機場人員以及執法人員上的合作。

姆諾茲昨已發出道歉聲明，但另一封他寫給內部員工的信件流出，內容批評該亞裔男子「有破壞性、好鬥」，被媒體揭露後風波越燒越大。