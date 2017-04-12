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德甲足球隊巴士遇爆炸 1球員受傷

2017-04-12  04:28

〔中央社〕德國甲級聯賽多特蒙德隊今天出賽途中，搭乘的巴士附近發生3起爆炸，造成西班牙籍後衛巴特拉受傷。爆炸原因不明，當地維安升高。警方表示，球場內安全無虞。

法新社引述德新社（DPA）報導，安全當局認為，沒有跡象顯示3起爆炸為「恐怖」攻擊。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，歐洲冠軍聯賽（Champions League）八強賽由多特蒙德隊（BorussiaDortmund）迎戰法國甲級聯賽摩納哥隊（As Monaco），今天原定在多特蒙德展開第一回合賽事。

多特蒙德隊指出，本季出賽17場的西班牙籍26歲後衛巴特拉（Marc Bartra）因上述爆炸事件而受傷送醫。

當地警方表示，球隊在當地時間晚間7時離開下榻飯店前往球場。路途中，巴士在距球場約13公里處遇上3起爆炸，車窗遭波及而嚴重破損。包括訓練師和隊醫在內，當時車上有40至50人。

事發後，當地維安升高。原定比賽延至12日晚間舉行。

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