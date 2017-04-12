德甲足球隊巴士被引爆 1人受傷

2017-04-12 03:12

〔中央社〕歐洲冠軍聯賽（Champions League）今天由德國甲級聯賽多特蒙德隊迎戰摩納哥隊。3枚炸藥在多特蒙德隊搭乘的巴士附近被引爆，巴士受損，車上1名乘客受傷。

法新社報導，1名發言人指出，多特蒙德隊（Borussia Dortmund）從飯店前往球場途中，「巴士被引爆」。多特蒙德隊今天主場迎戰摩納哥隊（Monaco）。