美國務卿抵俄訪問 料就敘利亞問題交鋒
〔中央社〕美國國務卿提勒森今天飛抵莫斯科，在敘利亞發生疑似化學武器屠殺事件後，將針對俄國支持敘利亞總統阿塞德的立場與俄方交鋒。西方大國稍早未能就是否對敘實施新制裁達共識。
美國總統川普上任後，承諾尋求與俄國加強反恐合作，提勒森（Rex Tillerson）是川普新政府首位造訪莫斯科的高級官員，但他展開此行時雙方關係緊張。
美國上周對敘利亞一處空軍基地發射數十枚巡弋飛彈，報復據稱是大馬士革政權以疑似神經毒氣發動的攻擊。發生在叛軍控制城鎮的這次攻擊造成至少87人喪生，其中許多是兒童。
俄羅斯與伊朗都出動部隊，協助阿塞德（Bashar al-Assad）贏得六年內戰，他們對美國的飛彈攻擊大表氣憤，並持續對敘利亞政權涉及化武攻擊的說法表示懷疑，這相對引起華府不滿。
不過，提勒森並未取消訪俄之行，他明天將與俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會談。目前還不清楚他預期與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）會晤的安排是否照常進行。
提勒森稍早在義大利表示，美國認為，戰火肆虐敘利亞的任何和平解決方案，阿塞德都無一席之地。
七大工業國集團（G7）在義大利召開會議時，呼籲透過外交手段解決敘利亞衝突，為敘利亞國家統一打造持久的和平協議時，提勒森說，「我們希望阿塞德不是那種敘利亞前途的一部分」。
法國外長艾侯（Jean-Marc Ayrault）表示，七國集團外長堅持，只要阿塞德仍然掌權，飽受戰火蹂躪的敘利亞就不可能和平解決內戰。
艾侯告訴記者，與會外長同意，「只要阿塞德還在，敘利亞就不可能有前途」。
他表示，七國集團要給俄羅斯的訊息是：「如今真是夠了。務必要終結偽善，非常明確重返政治進程。」
不過，義大利外長阿法諾（Angelino Alfano）表示，對於是否應對敘利亞或盟友俄羅斯實施新的制裁，七國集團外長未能達成共識。
七國集團外長在義大利結束兩天會議後，阿法諾告訴記者，英國外相強生（Boris Johnson）在會中提起這個議題，但「目前對於新制裁會是有效工具並無共識」。
他表示：「各國顯然看法不同。」他又說，七國集團重申支持目前已實施的制裁。
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