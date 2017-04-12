北韓最豪華酒店去除蘇聯風 重新開幕變這樣...

北韓高麗酒店在重新裝修後，於本週重新開張，其最著名的1980年代蘇聯風格被去除了，改為更現代化的設計。（美聯社）

2017-04-12 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕北韓平壤最高級的酒店「高麗酒店」（Koryo Hotel）在重新裝修後，於本週重新開張，其最著名的1980年代蘇聯風格被去除了，改為更現代化的設計。

《美聯社》報導，高麗酒店是平壤最著名和最明顯的地標之一，其雙塔式的建築就位於平壤市中心。為重新裝修1至3樓，酒店在關閉數個月，於本週重新開張，但嶄新、明亮的現代化風格大廳，可能讓不少慕名而來的外國遊客大感失望：因為蘇聯式風格的設計都不見了。

高麗酒店建於1985年，北韓前領導人希望其成為國家實力和現代化的象徵。該酒店是當地精英、外商、外交官等能夠負擔高物價人士進行社交活動的熱門地點，因為大廳咖啡店的卡布奇諾一杯要價7美元（約215台幣）、最便宜的房間每晚要價100至120美元（約3000至3600台幣）。

43層樓高的高麗酒店也非平壤最高酒店，羊角島國際飯店（Yanggakdo International Hotel）有47層樓高，，最高的是金字塔型的柳京飯店（Ryugyong Hotel），共有105層樓。羊角島比較受有預算或首次到訪的遊客歡迎，柳京則從來沒開放過。

為重新裝修1至3樓，高麗酒店在關閉數個月後本週重新開張。（美聯社）

高麗酒店本週重新開放。（美聯社）

高麗酒店本週重新開放，蘇聯式風格的設計都不見了。（美聯社）

高麗酒店重新裝修後的櫃台。（美聯社）

2013年，高麗酒店1樓櫃台。（美聯社）