| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

北韓最豪華酒店去除蘇聯風 重新開幕變這樣...

北韓高麗酒店在重新裝修後，於本週重新開張，其最著名的1980年代蘇聯風格被去除了，改為更現代化的設計。（美聯社）

2017-04-12  00:26

〔即時新聞／綜合報導〕北韓平壤最高級的酒店「高麗酒店」（Koryo Hotel）在重新裝修後，於本週重新開張，其最著名的1980年代蘇聯風格被去除了，改為更現代化的設計。

《美聯社》報導，高麗酒店是平壤最著名和最明顯的地標之一，其雙塔式的建築就位於平壤市中心。為重新裝修1至3樓，酒店在關閉數個月，於本週重新開張，但嶄新、明亮的現代化風格大廳，可能讓不少慕名而來的外國遊客大感失望：因為蘇聯式風格的設計都不見了。

高麗酒店建於1985年，北韓前領導人希望其成為國家實力和現代化的象徵。該酒店是當地精英、外商、外交官等能夠負擔高物價人士進行社交活動的熱門地點，因為大廳咖啡店的卡布奇諾一杯要價7美元（約215台幣）、最便宜的房間每晚要價100至120美元（約3000至3600台幣）。

43層樓高的高麗酒店也非平壤最高酒店，羊角島國際飯店（Yanggakdo International Hotel）有47層樓高，，最高的是金字塔型的柳京飯店（Ryugyong Hotel），共有105層樓。羊角島比較受有預算或首次到訪的遊客歡迎，柳京則從來沒開放過。

為重新裝修1至3樓，高麗酒店在關閉數個月後本週重新開張。（美聯社）

高麗酒店本週重新開放。（美聯社）

高麗酒店本週重新開放，蘇聯式風格的設計都不見了。（美聯社）

高麗酒店重新裝修後的櫃台。（美聯社）

2013年，高麗酒店1樓櫃台。（美聯社）

2013年，民眾在高麗酒店餐廳用餐。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北韓 現代化 蘇聯 酒店 高麗酒店
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蕈菇雞肉卷
美秀私房菜✧鹹豬肉
泰式✧雞絲拌高麗菜
蝦仁這樣洗更好吃！
轉寄

標題：北韓最豪華酒店去除蘇聯風 重新開幕變這樣...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月12日‧星期三‧丁酉年三月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.