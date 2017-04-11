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日本大阪決定申辦2025世博 對決法國巴黎

日本政府今（11）日正式決定，大阪將申辦2025年世界博覽會。（彭博）

2017-04-11  23:43

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府今（11）日正式決定，大阪將申辦2025年世界博覽會，以大阪市的人工島「夢州」為會場。國際展覽局（BIE）將在明年11月投票決定主辦國，日本的競爭對手有法國巴黎。

「日經中文網」報導，日本內閣會議今日通過大阪申辦2025年世博的方針，正式決定申辦世界博覽會，大阪府知事松井一郎等將在4月24日向國際展覽局提出申請。日本計畫在今年6月和11月舉行的BIE大會爭取成員國的支持。

日本當局提出的世博會主題為「讓生命綻放光彩的未來社會設計」，主要內容是利用人工智慧（AI）和虛擬現實（VR）等科技的新型商業模式，預計在2025年5月至8月在大阪人工島「夢州」舉行。

日本經濟產業省的專家研討會在3月提出的報告顯示，大阪世博會預計會帶來2800至3000萬人潮，經濟效果約為1兆9000萬億日圓。

報導指出，若大阪成為2025年世博主辦國，將是日本第6次舉辦世博會，上次為2005年愛知世博會，大阪則曾在1970年於吹田市的萬博紀念公園舉行過世博會。

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