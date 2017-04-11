一觸即發！美軍航母來襲 北韓嗆要用核武
2017-04-11 23:55
美軍航空母艦「卡爾文森號」直闖朝鮮半島海域。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕美軍航空母艦「卡爾文森號」直闖朝鮮半島海域，北韓官方媒體警告，如果美國有任何侵略的跡象，不排除使用核武攻擊美國基地和美國本土。
卡爾文森號率領的艦隊打擊群預計週末抵達朝鮮半島海域，外界研判是針對北韓近日可能的飛彈或核武試驗而來。日前才下令轟炸敘利亞的美國狂人總統川普，11日再於推特發下豪語，稱北韓自找麻煩，不論中國幫不幫忙，美國都會解決北韓問題。
針對美軍的強勢來襲，北韓官方報紙《勞動新聞》警告，北韓軍隊正密切關注敵人的一舉一動，核武不僅已瞄準美國在南韓與太平洋的軍事基地，也鎖定美國本土。
據報導，北韓人民軍總政治局長黃炳誓也在閱兵演說時表示，如果敵人試圖點燃戰火，北韓會用強大的核武攻擊讓敵人消失無蹤。
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