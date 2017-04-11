普立茲獎共識？ 川普口中的「假新聞」大報都獲獎了！
2017-04-11 22:10
《紐時》獲3大獎，獲獎記者相當振奮。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國新聞界最高榮譽普立茲獎（The Pulitzer Prizes）當地時間10日揭曉，得獎名單有個巧妙的共通點，被川普點名為「假新聞」的《紐約時報》、《華盛頓郵報》等大報都得獎了！
綜合外媒報導，2017年普立茲獎由被川普批評為「假新聞」的《紐約時報》成為大贏家，一次拿下3項大獎，過去川普曾在推特用「墮落、假新聞、不誠實」等字眼批評該報。
《紐約每日新聞》與非營利新聞網站「ProPublica」合作，共同揭發紐約市警察局濫用舊法例《反滋擾法》，獲得「公共服務獎」。有趣的是，川普曾批評《紐約每日新聞》「沒價值、死了、死亡的小報、失敗」等。
至於報導川普基金會疑似沒有進行慈善事業新聞的《華盛頓郵報》也獲頒「國內報導獎」，川普過去批評該報「虛偽」。深入報導去年美國大選而獲獎的《華爾街日報》也曾被罵，川普批該報「墮落、常出錯、不誠實」等，還把該報編輯形容為「虛擬人物」。
此次普立茲獎許多題材都與川普和俄羅斯總統普廷相關，《紐時》報導普廷動用暗殺、網路干擾手段鞏固大權，獲得「國際報導獎」。
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