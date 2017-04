傷口撒鹽！ 業界對手惡搞聯航 「機上嚴禁拖行」

2017-04-11 21:54

〔即時新聞/綜合報導〕美國聯合航空(United Airlines)因有組員需臨時登機,竟強行將亞裔男子拖下飛機,引發全球輿論譁然。此事也成了業界笑話,皇家約旦航空(Royal Jordanian Airlines)表示,機上嚴禁拖行!

皇家約旦航空在聯航拖行乘客的傷口上撒鹽,10日在推特貼出一張「禁菸」告示,但文字卻是寫「提醒大家,無論是乘客或機組員,飛機上嚴禁拖行。」還說要確保大家團結(united,意指聯合航空)。

還有人替聯航的對手西南航空(Southwest Airlines)改了廣告標語,「我們會打敗競爭對手,但不會打你。」網友直言,這應該成為西南航空新的標語。

還有網友把聯航挑選乘客下機的行為聯想到電影《飢餓遊戲》,稱這是「聯合遊戲」(united game),將電影畫面結合聯航詢問有無自願者、進一步調高賠償金,最後強迫乘客「中獎」的情節,讓不少網友大讚有創意。

We are here to keep you #united Dragging is strictly prohibited ???? pic.twitter.com/CSjZD7fM4J