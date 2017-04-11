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傷口撒鹽！ 業界對手惡搞聯航 「機上嚴禁拖行」

皇家約旦航空（Royal Jordanian Airlines）表示，機上嚴禁拖行！（圖取自皇家約旦航空推特）

2017-04-11  21:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空（United Airlines）因有組員需臨時登機，竟強行將亞裔男子拖下飛機，引發全球輿論譁然。此事也成了業界笑話，皇家約旦航空（Royal Jordanian Airlines）表示，機上嚴禁拖行！

皇家約旦航空在聯航拖行乘客的傷口上撒鹽，10日在推特貼出一張「禁菸」告示，但文字卻是寫「提醒大家，無論是乘客或機組員，飛機上嚴禁拖行。」還說要確保大家團結（united，意指聯合航空）。

還有人替聯航的對手西南航空（Southwest Airlines）改了廣告標語，「我們會打敗競爭對手，但不會打你。」網友直言，這應該成為西南航空新的標語。

還有網友把聯航挑選乘客下機的行為聯想到電影《飢餓遊戲》，稱這是「聯合遊戲」（united game），將電影畫面結合聯航詢問有無自願者、進一步調高賠償金，最後強迫乘客「中獎」的情節，讓不少網友大讚有創意。

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  • 還有人替聯航的對手西南航空（Southwest Airlines）改了廣告標語，「我們會打敗競爭對手，但不會打你。」（圖取自推特）

    還有人替聯航的對手西南航空（Southwest Airlines）改了廣告標語，「我們會打敗競爭對手，但不會打你。」（圖取自推特）

  • 網友將電影畫面結合聯航詢問有無自願者、進一步調高賠償金，最後強迫乘客「中獎」的情節（圖取自推特）

    網友將電影畫面結合聯航詢問有無自願者、進一步調高賠償金，最後強迫乘客「中獎」的情節（圖取自推特）

  • 有網友把聯航挑選乘客下機的行為聯想到電影《飢餓遊戲》，稱這是「聯合遊戲」。（圖取自推特）

    有網友把聯航挑選乘客下機的行為聯想到電影《飢餓遊戲》，稱這是「聯合遊戲」。（圖取自推特）

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