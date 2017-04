川普：就算中國不幫忙 美國也會獨自解決北韓問題

2017-04-11 22:01

〔即時新聞/綜合報導〕北韓因為積極發展核武,一直受到美國、中國不滿。今天美國總統川普更喊話,就算中國不願意幫忙,美國也會獨自解決北韓問題。

最近美國和北韓間的氣氛相當緊張,川普今天又在推特放話表示,「北韓是在找麻煩,如果中國願意幫助(美國)那很好。但如果中國不願意幫忙,美國就會獨自想辦法解決北韓問題。」

現在美國海軍「卡爾文森號」航空母艦戰鬥群已經向朝鮮半島挺進,也有外媒指出,中國為因應可能緊張的局勢,傳已派解放軍部隊前往中韓邊界的鴨綠江以備不測。在局勢緊張之際,川普此時又放話表示,就算沒有中國幫忙,美國也會自己解決北韓問題。

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A.