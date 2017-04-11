川普：就算中國不幫忙 美國也會獨自解決北韓問題
2017-04-11 22:01
〔即時新聞／綜合報導〕北韓因為積極發展核武，一直受到美國、中國不滿。今天美國總統川普更喊話，就算中國不願意幫忙，美國也會獨自解決北韓問題。
最近美國和北韓間的氣氛相當緊張，川普今天又在推特放話表示，「北韓是在找麻煩，如果中國願意幫助（美國）那很好。但如果中國不願意幫忙，美國就會獨自想辦法解決北韓問題。」
現在美國海軍「卡爾文森號」航空母艦戰鬥群已經向朝鮮半島挺進，也有外媒指出，中國為因應可能緊張的局勢，傳已派解放軍部隊前往中韓邊界的鴨綠江以備不測。在局勢緊張之際，川普此時又放話表示，就算沒有中國幫忙，美國也會自己解決北韓問題。
North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A.— Donald J. Trump （@realDonaldTrump） April 11, 2017
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