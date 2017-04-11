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川普：就算中國不幫忙 美國也會獨自解決北韓問題

2017-04-11  22:01

〔即時新聞／綜合報導〕北韓因為積極發展核武，一直受到美國、中國不滿。今天美國總統川普更喊話，就算中國不願意幫忙，美國也會獨自解決北韓問題。

最近美國和北韓間的氣氛相當緊張，川普今天又在推特放話表示，「北韓是在找麻煩，如果中國願意幫助（美國）那很好。但如果中國不願意幫忙，美國就會獨自想辦法解決北韓問題。」

現在美國海軍「卡爾文森號」航空母艦戰鬥群已經向朝鮮半島挺進，也有外媒指出，中國為因應可能緊張的局勢，傳已派解放軍部隊前往中韓邊界的鴨綠江以備不測。在局勢緊張之際，川普此時又放話表示，就算沒有中國幫忙，美國也會自己解決北韓問題。

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  • 川普喊話，就算中國不願意幫忙，美國也會獨自解決北韓問題。（美聯社）

    川普喊話，就算中國不願意幫忙，美國也會獨自解決北韓問題。（美聯社）

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