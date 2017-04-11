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G7沒共識 決定不對俄敘兩國作進一步制裁

2017-04-11  20:56

〔編譯周柏憲／綜合報導〕就在美國國務卿飛往俄羅斯說服俄國放棄敘利亞阿塞德政府之前，七大工業國（G7）尋求在敘利亞衝突一事取得共識，但義大利外交部長阿法諾（Angelino Alfano）今日（11）表示，G7決定不對敘國阿塞德政府與俄國實施制裁。

法新社、BBC報導，英國外相強森（Boris Johnson）週一提議，對敘國與俄國部分涉入軍事行動的軍方人士實施近一步的制裁，但義大利外長阿法諾表示，各國在實施有效制裁的策略上沒有共識，「很明顯，意見大不同。」阿法諾也說，G7仍支持現行的制裁。

法國外長艾侯（Jean-Marc Ayrault）則說，強森是在今日早上提出此案，但外交官們尚未深入討論制裁。

結束G7外長會議、前往莫斯科會談的美國國務卿提勒森說，美方無法接受敘國的化武流入「伊斯蘭國」或是其他恐怖組織手中，他們可能攻擊美國與其盟友。

提勒森也認為，俄方具有施壓阿塞德的影響力，並且迫使他遵守關於停火的承諾。

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  • G7外長會議今落幕，身為東道主的義大利外長阿法諾在會後發表談話。（法新社）

    G7外長會議今落幕，身為東道主的義大利外長阿法諾在會後發表談話。（法新社）

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