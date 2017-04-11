想哭卻流不出眼淚 哈士奇雙眼遭人殘忍挖掉

2017-04-11 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕狗是人類最忠心的朋友，但中國卻發生一起殘忍的虐狗事件，一隻哈士奇眼睛被挖去，在雨中哀嚎，想哭卻流不出眼淚，讓愛狗人士看了相當心碎。

根據《今日頭條》報導，中國深圳一名網友在街道上發現一隻哈士奇，全身溼答答、臉上充滿鮮血，近看才發現，牠的眼睛被人給殘忍挖去了。該名網友將狗移到路邊後，並聯絡認識的獸醫前來替牠救治，希望牠能找到另一個愛牠的主人。

報導指出，哈士奇身上有條牽繩，不清楚是不是被主人虐待，或是走失後被狠心的人下毒手。而許多網友看到哈士奇無助地模樣，則大罵兇手「對小動物下手，早晚會有報應」、「真的太垃圾了」、「詛咒那個人永生孤單」、「除了心痛還是心痛」。