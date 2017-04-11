日本最老DJ 82歲潮嬤刷唱盤嗨翻夜店
2017-04-11 20:13
年過80的岩室純子在東京新宿夜店工作，是目前日本年紀最大的DJ。（圖擷自推特）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕日本一位年過80的阿嬤自營中式餐廳，包餃子的經歷長達60年。到了夜晚，她化身DJ「Sumirock」，用那與麵粉和餡料奮鬥過的手，在東京夜店裡刷唱盤，嗨翻現場。
路透報導，已經82歲的DJ「 Sumirock」本名為岩室純子，她在東京新宿的「Decabar」夜店裡放歌。縱使客群幾乎小她60多歲，但她一站上台，就能偷走這群年輕人的心。一名25歲的夜店咖說，「她擁有超越年齡的活力，根本和現場年輕人一樣。」
岩室純子在兒子的生日派對上選歌，成了她的轉盤初體驗。當時70多歲的她彷彿玩出興趣，花了一年的時間在學校習得DJ技術。
岩室純子善長將爵士與經典音樂融入高科技舞曲，希望有朝一日能赴紐約的夜店表演。
岩室純子說，「我刷唱盤時，只想要配合節奏、挑選合適的音樂」，「但我的聽眾能享受其中，才是最棒的。」
路透特別指出，日本的人口老齡化舉世聞名，根據2015年的統計，65歲以上的人口佔總人口26.6%。岩室純子是當前最活躍的老人之一。
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