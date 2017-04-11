暴力將亞裔男趕下機惹議 聯航股價大跌

2017-04-11 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空（UAL）10日將一位亞裔乘客拖下飛機，讓他因此身心受創，引發全球關注。而聯合航空的股價也在開市後下跌，之前已經下跌約3%了。

美國聯合航空因超賣機位，又有機組員臨時登機，於是將被電腦選中的亞裔男強行拖行下機，引來全球譁然，現在聯航的股價也因此受影響。美國財經媒體《Market Watch》分析，聯合航空的股價在周二（11）上市前交易就下跌了2.4%，假如股價在開市後也真的下跌了2.4%，該公司的市值就會減少5億美元（約153億元新台幣）。

而周二美國股市已經開市，據《Business Insider》報導，聯航的股價因為踢亞裔乘客下機事件的影響，現在股價已經跌到69.41美元（約2128元新台幣），下跌幅度已超過2.4%，來到2.96%（4.11美東時間7時50分）。

《Business Insider》報導指出，聯航的股價在事發當天（10）並沒負面的反應，甚至還比之前上升0.9%，來到71.52美元（約2193元新台幣）。但後來事情開始發酵，群眾紛紛在社群網路上表達憤怒、揚言要抵制聯航。