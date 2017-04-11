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偽造銀聯卡盜領32億日圓 3台男在日本遭逮

2017-04-11  21:10

〔即時新聞／綜合報導〕日本警視廳今（11）日逮捕3名台灣籍男子，其涉嫌在日本持偽造銀聯卡，盜領大筆金額，總計32億日圓（約9億台幣）。

綜合日媒報導，日本警視廳組織犯罪搜查隊在今日逮捕台籍蔡明輝等3名男子，透過偽造的中國銀聯公司發行的「銀聯卡」進行盜領。搜查隊指出，這3人在上月於東京新宿區一家銀行ATM，透過偽造銀聯卡，盜領30萬日圓（約8.3萬台幣）。自去年4月至今年3月，3人透過各大銀行ATM盜領共32億日圓。

對此，自稱是從事建築業的32歲蔡明輝否認指控，表示「我不知道」。日警研判，這些人應該與海外犯罪集團有關，正進一步調查。

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  • 日本警視廳今日逮捕3名台灣籍男子，其涉嫌在日本持偽造銀聯卡，盜領大筆金額，總計32億日圓。銀聯卡示意圖。（路透）

    日本警視廳今日逮捕3名台灣籍男子，其涉嫌在日本持偽造銀聯卡，盜領大筆金額，總計32億日圓。銀聯卡示意圖。（路透）

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