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中資併購美企 學者警告：現代版「特洛伊木馬」

2017-04-11  20:37

〔即時新聞／綜合報導〕國安分析師指出，中國國有企業持續透過收購美國企業取得軍工技術，並試圖滲入與美國國安相關的計畫及實驗室，學者及分析人士認為美國應該加強外資審查，以免上演現代版的「特洛伊木馬」。

據《美國之音》報導，美國國家安全分析師科爾（Anders Corr）指出，中國航空工業集團收購美國飛機製造商西銳飛機（Cirrus Aircraft）後，取得該公司的研發成果，甚至有機會進入美國的頂尖實驗室「橡樹嶺國家實驗室」（ORNL），參與開發計畫。

科爾表示，ORNL擁有最先進的3D列印技術，可打造更輕、更堅固的飛機零件，是航空軍工業的重點項目。諮詢公司去年12月便曾針對有中資背景的西銳飛機可能進入ORNL一案發出警告，並指出「中國國有企業的擴張行為對美國國安構成潛在威脅。」

科爾指出，美國地方政府招商時考慮的是就業問題，對中國投資也相當歡迎。2015年西銳飛機在田納西州出資1500萬美元進行建設，取得加入田納西州科研創新計畫的機會，不過當地政府批准時，對西銳飛機背後的中資背景並不了解。

ORNL主任凱姆（Mark Keim）表示，目前並沒有和西銳飛機合作，未來若有相關計畫，也要得到美國能源部的批准。分析師則指出，從西銳飛機的案例可了解，中國企業的收購行為是針對性、戰略性考量的，美國外國投資委員會的審查程序應該更透明，並更加考慮國家利益。

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  • 分析師指出，中資收購西銳飛機，是為了進入美國ORNL獲取與航空軍工業密切相關的3D列印技術。圖為中國殲20戰機。（資料照，美聯社）

    分析師指出，中資收購西銳飛機，是為了進入美國ORNL獲取與航空軍工業密切相關的3D列印技術。圖為中國殲20戰機。（資料照，美聯社）

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