搭雲霄飛車慶105歲生日 英人瑞破金氏世界紀錄

萊諾斯（左2）趁105歲生日到遊樂園體驗雲霄飛車。（圖擷自太陽報）

2017-04-11 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕很多人會認為年長者不該進行劇烈運動，不過英國一位阿公顯然不這麼想，他最近為了慶祝105歲生日，跑到遊樂園坐雲霄飛車，成為金氏世界紀錄（Guinness World Records）上最老的雲霄飛車乘客。

綜合外媒報導，4月6日是英國男子萊諾斯（Jack Reynolds）的105歲生日，由於他上次搭雲霄飛車是20多歲時，所以他決定趁這次生日再次體驗雲霄飛車。當萊諾斯搭乘雲霄飛車的同時，英國「ITV」電視台的「Good Morning Britain」節目團隊也在現場架起攝影機，紀錄老人的雲霄飛車體驗。

萊諾斯搭乘雲霄飛車的影片除了在網路瘋傳外，還被許多媒體報導。他甚至因此成為金氏世界紀錄上最老的雲霄飛車乘客。值得注意的是，這並非萊諾斯首次打破金氏世界紀錄，他在104歲時曾在手臂上刺青，而這讓他打破當時金氏世界紀錄，成為全球最年長的刺青者。