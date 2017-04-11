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「世越號」打撈工作結束 下週搜尋9失蹤者

沉沒距今已也1091天的南韓「世越號」，在今（11）日下午結束打撈作業。（歐新社）

2017-04-11  19:16

〔即時新聞／綜合報導〕沉沒距今已也1091天的南韓「世越號」，在今（11）日下午結束打撈工作，自2015年8月7日展開打撈後，歷時613天終於完成。當局表示，下週將正式展開搜尋工作，找尋9名失蹤者的遺體。

《韓聯社》報導，世越號在2014年4月16日沉沒，造成295死、9人下落不明。在滿3周年前，沉船終於得以完全上岸，南韓海洋水產部「世越號」打撈負責人李哲朝今表示，當天下午3時58分，打撈工作全部結束。

李哲朝表示，把6825噸級的沉船從水深44公尺處打撈上岸的難度和風險史無前例。明天將確認船體外部狀況，後天進行清洗、防疫的工作，並會盡快制定9名失蹤者遺體的搜尋計畫，在下週正式展開搜尋工作。

搜尋人員也將在「世越號」沉沒海域展開搜索。海洋水產部已在撈起沉船時，於附近海底設置長200公尺，寬160公尺、高3公尺的柵欄，以防止遺體流失。

3月31日，「世越號」位於半潛式運輸船的空拍圖。（美聯社）

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