手機收到女兒裸照 爸爸崩潰驚覺她欠款百萬
2017-04-11 18:54
〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢一名20歲周姓女大生，以提供裸照抵押的方式向貸款平台借了5000元人民幣（約2萬2000元台幣），因還不出錢只能再向其他平台「裸貸」還債，但欠款愈來愈多，裸照終於被公開，周女自覺羞傀，只好逃離武漢到上海躲避。
中國《楚天都市報》報導，周女一開始僅透過裸貸借款5000元，之後不停向其他網貸平台借錢還債，半年內欠款26萬（約台幣114萬）餘元。周爸爸原本僅知道女兒在外欠款，已協助清償不少債務，不料本月3日透過手機收到女兒裸照，才知道女兒是「裸貸」且還有債務未還，情緒崩潰，從工作地點上海趕到武漢陪同女兒報警處理。
除了父親外，周女的裸照也被散發到許多親戚與同學手中，周女覺得羞愧，之後離開學校隨父母一起到上海躲避。
中國律師陳亮受訪表示，以裸照作為擔保的借貸合約，本身應屬無效，且中國法律只承認年利率24%內的借貸關係，超出部分不受法律保護，債務人不需要再還款。
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