獲北京任命狀 林鄭月娥：香港沒獨立的空間

香港後任特首林鄭月娥（左）與中國國務院總理李克強（右）握手合照。（法新社）

2017-04-11 18:09

〔編譯周柏憲／綜合報導〕香港後任特首林鄭月娥今日（11）赴北京，在中南海紫光閣從中國國務院總理李克強手中接獲《國務院令》，獲北京任命香港特別行政區第5任行政長官，已鋪好今年7月1日的就任之路。林鄭除了感謝「中央」信任之外，也說香港沒有獨立空間。

香港01、路透報導，林鄭月娥不僅接獲北京任命狀，也和中國國家主席習近平會面。習稱讚林鄭「符合中央對行政長官的一貫標準」，成功當選實至名歸。習近平也說，香港逐步顯露其長期積累的矛盾，希冀林鄭能不負眾托、依法施政。

林鄭月娥表示，香港沒有邁向獨立的空間，並且需要北京「中央」政府的支持，在接下來的5年促進經濟發展。林鄭月娥也承諾，未來5年會全面貫徹基本法，落一國兩制、港人治港、高度自治。