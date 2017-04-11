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超級月亮不夠看！「粉紅月亮」今晚現身日本

日本每年在櫻花盛開、又適逢滿月的時節，夜空中的月亮就可能會呈現粉紅色。（圖擷自推特）

2017-04-11  18:23

〔即時新聞／綜合報導〕很多人對月亮的印象就是會發出白色的光，然而日本卻會出現粉紅色的月亮，而今年會出現粉紅月亮的日期就是今天（4/11）。

綜合報導指出，日本每年在櫻花盛開、又適逢滿月的時節，夜空中的月亮就會呈現粉紅色。每當天空出現粉紅月亮，很多人都會搶著拍照。而今年粉紅月亮出現的時間是在4月11日。很多人喜歡將月亮也和愛情連結在一起，據傳粉紅色月亮降臨的那天，人的戀愛運就會一直上升，因此是個適合表白的時機。

雖然今年的粉紅月亮還沒出現，不過日本推特上已經有很多網友在對此討論，也有不少人貼出往年的粉紅月亮照片。

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  • 據傳粉紅色月亮降臨的那天，戀愛運會一直上升，因此是個適合表白的時機。（圖擷自推特）

    據傳粉紅色月亮降臨的那天，戀愛運會一直上升，因此是個適合表白的時機。（圖擷自推特）

  • 去年的粉紅月亮。（圖擷自推特）

    去年的粉紅月亮。（圖擷自推特）

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