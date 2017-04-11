聯航亞裔男遭肉搜 疑為越裔醫師、撲克選手

亞裔男陶大維（David Dao，音譯）遭拖下飛機，引發全球關注，現傳出他來自越南、而非中國。（圖擷自推特）

2017-04-11 18:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空（UAL）將亞裔男陶大維（David Dao，音譯）拖下飛機，引發全球關注，當時他高喊「我是醫生」，不過有網友肉搜後發現，他並非中國裔，而是來自越南華僑，也有人發現他其實是撲克牌比賽的選手。

綜合外媒報導，陶大維被美國網友在「Pokernews」網站上肉搜到，他被發現疑似為2009年撲克牌比賽的參賽者之一，當時網站介紹，陶大維是來自肯塔基州伊莉莎白鎮（Elizabethtown）的醫師，來自越南西貢。

網友認為，當時該班機正好要飛往靠近伊莉莎白鎮的路易斯威爾，且背景與撲克牌網站的介紹相當吻合，只不過當時陶大維高喊自己是華裔（chinese）。

另外，也有網友發現，伊莉莎白鎮一名David Dao的內科醫師，曾因濫開處方籤、販賣處方止痛藥等，面臨多達98項指控，外傳他已暫停執業，近期有望重操舊業，不過消息同樣未被證實。