法國1500人移民營遭祝融 燒剩一團灰燼

法國格朗德桑特移民營慘遭祝融。（法新社）

2017-04-11 17:30

〔編譯周柏憲／綜合報導〕法國地方最高政府官員今日（11）表示，臨近敦克爾克（Dunkirk）的格朗德桑特（Grande-Synthe）移民營遭大火徹夜肆虐，只剩一團灰燼，有多人受傷。

路透、法新社報導，地方行政長官拉蘭德（Lalande）說，「燒光了，剩下一團灰。」他也說，阿富汗人和庫德族人起衝突之後便發生火災，也不可能原地重置木屋。

格朗德桑特移民營約在一年前成立，小木屋與衛生設備的設置緊湊，可容納1500人，當中多為伊拉克庫德族人，而且近期阿富汗人移入，增加移民營的人口。

這場大火吞噬超過300棟屋舍，消防人員在當地時間10日打火，至今日凌晨仍未能撲滅火勢。消防人員說至少10人受傷；而當地行政長官拉蘭德與警方則說，5人因大火受傷、另外5人持刀鬥毆掛彩、還有1人因逃跑至移民營外的高速公路被車追撞，狀況危急。移民已被安置在臨近的臨時收容所。

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