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治港政策轉變？ 任命新特首 李克強未提「民主」

2017-04-11  17:54

〔即時新聞／綜合報導〕香港候任特首林鄭月娥今（11）日在北京接受任命，上午從中國國務院總理李克強手中接下「國務院令」時，李罕見未提到民主發展；下午林鄭與中國國家主席習近平見面，習大讚林鄭在香港社會「認可度很高」，當選是實至名歸。

《香港01》報導，李克強今上午向林鄭月娥頒發「國務院令」，任命其為香港特別行政區第5任行政長官，今年7月1日上任。李克強表示，中央政府會一如既往支持香港發展經濟改善民生，進一步推動中國和香港合作。

報導指出，李克強的談話與過去北京任命港特首時有明顯不同。2007年，時任國務院總理溫家寶向曾蔭權頒發任命狀時，對曾提出「改善民生、締造和諧、促進民主」的施政理念表示認同。2012年，溫也和梁振英談到推進民主，但這次任命林鄭卻未提香港民主發展，外界猜測這是否反映北京對港政策出現轉變。

香港《立場新聞》指出，下午林鄭月娥與習近平會面時，習稱讚林鄭的愛國愛港立場堅定，行政經驗豐富，並指林鄭在香港社會「認可度很高」，對國家和香港有心有力有擔當，「符合中央對行政長官的一貫標準」，當選是實至名歸。

習近平還提到，今年是香港回歸中國20週年，一國兩制在港實踐取得巨大成功，國際社會給予高度評價。習表示，中央堅持一國兩制、港人治港，高度自治，將全力支持林鄭及新一屆港府依法施政。

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  • 李克強今上午向林鄭月娥頒發「國務院令」，任命其為香港特別行政區第5任行政長官，今年7月1日上任。（法新社）

    李克強今上午向林鄭月娥頒發「國務院令」，任命其為香港特別行政區第5任行政長官，今年7月1日上任。（法新社）

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