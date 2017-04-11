土耳其南部傳大爆炸 多人受傷

土耳其南部大城發生大爆炸，目前死傷人數不明。（圖擷自dailystar）

2017-04-11 16:28

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其南部大城迪雅巴克（Diyarbakir）稍早傳出大爆炸，地點相當接近當地鎮暴警察總部，目前死傷人數還未公部，據傳有多人受傷。

土國《多安通訊社》（DHA）報導，當地警消人員及時趕往現場救援，迪雅巴克為最多庫德族聚集的城市，目前確定有多人受傷，官方仍未出面說明爆炸原因。

另外《路透》報導，目擊者表示，爆炸後大量濃煙密布街區，建築物都被蓋住，有目擊者稱多人受傷，詳細人數不明。

相關影片請見：

Diyarbakır'daki patlamadan ilk görüntüler, Rabbim tüm birimlerimizi korusun!pic.twitter.com/6gymHFBXtF — Muhammed ZEREN （@abdestalanlaik） 2017年4月11日

Diyarbakır patlama sonrası pic.twitter.com/YqaJvTF0Yj — DÜNYAYA HÜKMEDEN???????? （@cilginturk3335） 2017年4月11日

@CIAistanbul #Diyarbakır'daki patlama dair en net video bu. Benzin deposu patlamış deniyorpic.twitter.com/7xoLc83RxN — MUSTAFA ÇİÇEKLİYURT （@01_03_1971） 2017年4月11日

目前爆炸原因不明。（圖擷自推特）

有目擊者表示，當地濃煙密布。（圖擷自推特）

爆炸現場被炸出大坑洞。（圖擷自推特）