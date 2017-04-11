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土耳其南部傳大爆炸 多人受傷
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聯航暴力強拖亞裔男 中國點閱率破億

2017-04-11  16:02

〔編譯周柏憲／綜合報導〕美國聯合航空（United Airlines ）超賣機位，卻請航警將疑為69歲的亞裔男性乘客強行拖離座位，點燃中國網友怒火。美聯航此舉不僅引發公關災難，也可能導致市場危機。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名疑為亞裔男性乘客在美聯航客機遭強行拖離、鼻血直流導致昏厥的畫面，今日在中國網路迅速流竄爆紅，吸引超過1億人次點閱，也有數十萬人Po文表達憤怒。

根據CNN，多位網友呼籲抵制聯航，並且指控該航空公司歧視這名乘客，只因他是華裔。「根本就是歧視」、「在我有生之年拒搭聯航。」

此事件也衝上微博的即時熱搜榜，有微博網友指稱，聯航將乘客趕下機，是為了讓自家員工搭飛機。

CNN報導特別指出，中國是全球第2大的航空市場，是聯合航空的發展重點，聯航也聲稱「和其他的航空公司相較之下，聯航要營運更多的美中直航班機、抵達更多中國城市。」

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  • 遭美國聯合航空強行拖下飛機的亞裔男子。（圖擷自推特）

    遭美國聯合航空強行拖下飛機的亞裔男子。（圖擷自推特）

  • 美聯航暴力讓乘客下機，今日登上中國微博的熱門話題榜第七名。（圖擷自微博）

    美聯航暴力讓乘客下機，今日登上中國微博的熱門話題榜第七名。（圖擷自微博）

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