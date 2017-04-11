69歲亞裔男身分曝光 因買最便宜機票被趕下機

聯合航空將陶大維趕下飛機，引發全球關注。（圖擷自推特）

2017-04-11 16:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空（UAL）將亞裔醫師趕下機，引發全球譁然，美媒報導指出，被拖下機的乘客為69歲男子陶大維（音譯，David Dao），據傳他和太太、其他2名乘客，都是購買最便宜機票，因此被趕下機。

美國《路易斯維爾信使報》報導，一名消息人士透露，被拖下飛機的亞裔男子身分曝光，名為陶大維（音譯，David Dao），至於其他3人目前尚未得知。

另外《今日美國報》則指出，一名同機乘客奈維特（Will Nevitt）爆料，陶大維與妻子被聯航主管趕下機，因為他們買的是最便宜的機票，因此才會與另外2人被選中。

報導指出，一開始聯航以400美元（約1.22萬台幣）、一晚飯店住宿詢問自願下機乘客，隨後加碼至800美元（約2.45萬台幣），有乘客要求1600美元（約4.9萬元台幣），不過聯航不接受。

奈維特以「固執」形容陶大維，不過他也認為，如果聯航願意出更高價位交換，不會發生這次事件。