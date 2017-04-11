疫病》中國H7N9疫情延燒 連西藏也淪陷

2017-04-11 15:14

〔記者林惠琴／台北報導〕中國H7N9疫情持續延燒，連西藏也淪陷！

西藏自治區公布當地首例H7N9流感病例，基於當地可能具環境暴露風險，我國衛福部疾管署宣布，即日起提升西藏自治區旅遊疫情建議至第二級「警示」，提醒赴中國的民眾與當地台商，必須注意個人衛生與飲食，避免接觸禽鳥與出入活禽市場，以降低感染風險。

疾管署疫情中心主任劉定萍表示，根據中國公布的資料，該名個案為41歲男性，今年2月從四川省到西藏從事活禽交易工作，現住院隔離治療中。

中國自去年10月入秋以來，累計已有581例H7N9流感病例，為歷年最高，以江蘇省138例、浙江省84例、廣東省61例及安徽省55例為多。

目前我國對於人類新型A型流感旅遊疫情建議，包含中國江蘇省、浙江省、廣東省、安徽省、湖南省、江西省、福建省、湖北省、廣西壯族自治區、河南省、貴州省、四川省、山東省、上海市、北京市、重慶市、遼寧省、雲南省、甘肅省、西藏自治區、河北省及天津市旅遊疫情建議列為第二級「警示」，其他省市（不含港澳）列為第一級「注意」。

疾管署提醒，民眾如需前往中國，請遵守「5要6不」原則，「5要」包含禽肉及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；「6不」則是不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮壅擠的場所。