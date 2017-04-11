開趴囉！洋男上海地鐵「辦桌」 自備酒杯大吃大喝

一群洋男開心在上海地鐵11號線大吃大喝，模樣相當陶醉。（圖擷自微博）

2017-04-11 15:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海地鐵車廂內禁止飲食，不過，最近有中國網友指出，一群外國人竟無視規定，直接在車廂內「辦桌」，還自備高腳杯、小桌子等，看起來相當愜意，對此上海地鐵坦言，目前無法開罰。

綜合中媒報導，中國網友在微博上傳洋男地鐵辦桌照，約4、5個外國人直接在上海地鐵11號線上辦桌大吃大喝，表情相當陶醉，有人甚至拿起高腳杯享受美酒。

上海地鐵表示，根據「上海市軌道交通乘客守則」，乘客不可在車廂內飲食，不過，目前守則沒有法律約束力，也無具體處罰規定。至於具有法律約束力的「上海市軌道交通管理條例」，卻沒有明令禁止飲食。

上海地鐵譴責幾個外國人的做法，坦言只能在道德方面進行教育批評，無法進行法律處罰。

中國網友則抱怨，「要是中國人早就被罰款了，外國人就沒有任何處罰」，也有人質疑上海地鐵「欺善怕惡」，甚至有網友引用歷史，抱怨「一百年前中國政府就不敢管洋大人」。