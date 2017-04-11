| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
土耳其南部傳大爆炸 多人受傷
 首頁 > 國際

開趴囉！洋男上海地鐵「辦桌」 自備酒杯大吃大喝

一群洋男開心在上海地鐵11號線大吃大喝，模樣相當陶醉。（圖擷自微博）

2017-04-11  15:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海地鐵車廂內禁止飲食，不過，最近有中國網友指出，一群外國人竟無視規定，直接在車廂內「辦桌」，還自備高腳杯、小桌子等，看起來相當愜意，對此上海地鐵坦言，目前無法開罰。

綜合中媒報導，中國網友在微博上傳洋男地鐵辦桌照，約4、5個外國人直接在上海地鐵11號線上辦桌大吃大喝，表情相當陶醉，有人甚至拿起高腳杯享受美酒。

上海地鐵表示，根據「上海市軌道交通乘客守則」，乘客不可在車廂內飲食，不過，目前守則沒有法律約束力，也無具體處罰規定。至於具有法律約束力的「上海市軌道交通管理條例」，卻沒有明令禁止飲食。

上海地鐵譴責幾個外國人的做法，坦言只能在道德方面進行教育批評，無法進行法律處罰。

中國網友則抱怨，「要是中國人早就被罰款了，外國人就沒有任何處罰」，也有人質疑上海地鐵「欺善怕惡」，甚至有網友引用歷史，抱怨「一百年前中國政府就不敢管洋大人」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 上海 上海地鐵 中國 地鐵 洋男
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蕈菇雞肉卷
美秀私房菜✧鹹豬肉
泰式✧雞絲拌高麗菜
蝦仁這樣洗更好吃！
轉寄

標題：開趴囉！洋男上海地鐵「辦桌」 自備酒杯大吃大喝


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月11日‧星期二‧丁酉年三月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.