北韓碰一鼻子灰 中國貿易商奉令退回煤炭
2017-04-11 14:57
滿載煤炭的貨船停靠北韓的港口。（路透）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕海運資料顯示，中國下令要求貿易公司將煤炭退回北韓後，近乎滿載貨物的北韓貨船掉頭駛回北韓西部港口南浦（Nampo）。
路透報導，北韓不斷試射飛彈引發國際譴責，中國因此於2月26日起全面禁止進口北韓煤炭。3名消息人士表示，中國海關總署於4月7日發布官方命令，要求貿易公司退回北韓的煤炭。
北韓煤炭最大進口商「丹東誠泰」的一位消息人士也透露，該公司在多處港口擁有60萬噸的北韓煤炭，還有200萬噸煤炭被滯留在中國多處港口。
根據路透的財經資訊與分析平臺「Eikon」，有12艘貨船開回北韓的主要港口南浦，其中大多數從中國開回，不是完整滿載、就是幾乎滿運回國。中國當局未對此事做出回應。
北韓向來為中國進口煤炭的主要供應國，尤其是可以製鋼的「焦煤」，中國為了補足煤炭短缺，增加美國煤炭的進口量。「Eikon」掌握的資料顯示，2014年下旬至2016年間，未有美國焦煤出口中國的記錄，但在今年2月下旬，中國進口量超過40萬噸。
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