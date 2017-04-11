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亞裔男遭聯航趕下機 美媒：因這條航空協議

亞裔男被聯航強行拉下飛機，引起全球關注。（圖擷取自Twitter）

2017-04-11  14:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空（United Airlines）超賣機位，加上機組員臨時登機，竟將被電腦選中的亞裔男強行拖行下機，引發全球譁然，不過有美國媒體聲稱，聯航此舉其實符合「正常程序」。

美國《雅虎財經》報導，專欄作家沃夫曼（Ethan Wolff-Mann）指出，航空公司此舉其實於法有據，因為乘客在購票時已同意「運輸契約」，只是大多都沒有詳細瀏覽就點選「我同意」。

他提到，聯航運輸契約第25條規定指出，「機位超賣情況下，如果沒有足夠的志願者，其它的乘客很可能被拒絕上機」，因此亞裔男其實是可以被拒絕登機，但他也提到當時亞裔男已在機上。

不過沃夫曼也質疑，亞裔男應該並非被電腦「隨機」選中，其實航空公司早已排出優先順序，若乘客持有金卡、白金卡等，不太可能被要求下機，顯示聯航不重視經濟艙旅客。

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