| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 國際

女孩都尖叫！ 帥大叔把馬路當畫布

2017-04-13  18:04

〔即時新聞／綜合報導〕路上行人總是匆匆走過，甚少留意的角落，在美國街景藝術家（David Zinn）的巧手之下，成為小動物們最珍貴的家園。30年來，他用受損的道路為靈感，不間斷地創作粉筆畫，療癒了無數人的心。

David Zinn（@davidzinn）分享的貼文 張貼

從小熱愛畫畫的大衛，最大的夢想就是出版一本自己的童書，當年他就讀密西根大學創意寫作系，教授還以為他畢業後想當大文豪，結果他笑回，是因為自己的畫如果要出版必須配上文字，需要會一點寫作技巧才來唸的。

但是大學畢業後不久，他的畫作投稿屢屢遭出版社退件，這個夢想馬上宣告破碎。出版社的人告訴他：「年青人，出一本書的成本要一萬美金，你知道嗎？」

失落的他，只能在街頭徘徊，他頹喪地認為：「我的夢想就像這些破爛的路面，沒人在乎，人們遇到了只會想躲開，完全不會多看一眼。」

但是轉念一想，把這些破損的路面用畫筆修補一下如何？

David Zinn（@davidzinn）分享的貼文 張貼

於是他拿起炭筆與粉筆，把殘缺的牆壁、骯髒的水泥地、排水溝都當成他的畫布，繪出一隻又一隻俏皮小動物，他善用周遭環境，將平面的草圖化為3D立體的圖形，每一張看似簡單的畫作，動輒要花上2小時來完成。

David Zinn（@davidzinn）分享的貼文 張貼

他的足跡遍及家鄉密西根、還有紐約曼哈頓的街頭，這一畫就是30年。去年夏天，他也曾經造訪台灣，在高雄衛武營、屏東枋寮都留下蹤跡。

大衛創作的初衷不是為了成名或謀利，只求當下全力以赴，所以儘管是用粉筆作畫，只要遇到一場大雨，就會把他的畫作洗刷掉，他也沒有戀棧。用來保存這些作品唯一的辦法，就是替它們拍照、上傳到Instagram。

David Zinn（@davidzinn）分享的貼文 張貼

只是沒想到，這些照片在社群網路一夕爆紅，累積了大批粉絲，有網友知道了大衛曾經想出童書的心願，為他成立群眾募資，順利籌到3萬美金的資金，他將這些街頭創作的照片集結成冊，終於在去年一圓出書的夢想。

David Zinn（@davidzinn）分享的貼文 張貼

像許多插畫作家一樣，大衛筆下也有代表角色，像是這隻叫「Sluggo」的綠色大眼怪。

David Zinn（@davidzinn）分享的貼文 張貼

還有名為「Philomena」的淡定小豬。

David Zinn（@davidzinn）分享的貼文 張貼

現在的他，已經從當年亟欲往童書界發展的年輕小夥子，成為一位熱血大叔，不變的是一顆充滿童趣的心。平時除了持續作畫，他更會將自己的書發送至世界各地有需要的學校和圖書館，也免費教社區內的孩子們繪畫。

David Zinn（@davidzinn）分享的貼文 張貼

大叔用他自己的方式熱愛世界，也透過這些粉筆繪畫告訴人們，只要用心，生活中從不缺少美，而是缺少發現。

David Zinn（@davidzinn）分享的貼文 張貼

下次走在路上別再只顧著滑手機了，留心一下身旁的人事物，也許你也會發現意外的驚喜！


廣告
  • 美國街頭藝術家David Zinn，用粉筆熱血作畫30年。（David Zinn提供）

    美國街頭藝術家David Zinn，用粉筆熱血作畫30年。（David Zinn提供）

  • 美國街頭藝術家David Zinn，用粉筆熱血作畫30年。（David Zinn提供）

    美國街頭藝術家David Zinn，用粉筆熱血作畫30年。（David Zinn提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 插畫家 網搜 美國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風牛丼
泰式✧辣拌豬頸肉
日式甜點✧水饅頭
這樣炒雞蛋更滑嫩！
轉寄

標題：女孩都尖叫！ 帥大叔把馬路當畫布


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月13日‧星期四‧丁酉年三月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.