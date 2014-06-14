女孩都尖叫！ 帥大叔把馬路當畫布

2017-04-13 18:04

〔即時新聞／綜合報導〕路上行人總是匆匆走過，甚少留意的角落，在美國街景藝術家（David Zinn）的巧手之下，成為小動物們最珍貴的家園。30年來，他用受損的道路為靈感，不間斷地創作粉筆畫，療癒了無數人的心。

David Zinn（@davidzinn）分享的貼文 於 2017 年 2月 月 27 5:58下午 PST 張貼

從小熱愛畫畫的大衛，最大的夢想就是出版一本自己的童書，當年他就讀密西根大學創意寫作系，教授還以為他畢業後想當大文豪，結果他笑回，是因為自己的畫如果要出版必須配上文字，需要會一點寫作技巧才來唸的。

但是大學畢業後不久，他的畫作投稿屢屢遭出版社退件，這個夢想馬上宣告破碎。出版社的人告訴他：「年青人，出一本書的成本要一萬美金，你知道嗎？」

失落的他，只能在街頭徘徊，他頹喪地認為： 「我的夢想就像這些破爛的路面，沒人在乎，人們遇到了只會想躲開，完全不會多看一眼。」

但是轉念一想，把這些破損的路面用畫筆修補一下如何？

David Zinn（@davidzinn）分享的貼文 於 2016 年 5月 月 10 8:08上午 PDT 張貼

於是他拿起炭筆與粉筆，把殘缺的牆壁、骯髒的水泥地、排水溝都當成他的畫布，繪出一隻又一隻俏皮小動物，他善用周遭環境，將平面的草圖化為3D立體的圖形，每一張看似簡單的畫作，動輒要花上2小時來完成。

David Zinn（@davidzinn）分享的貼文 於 2016 年 11月 月 13 6:43下午 PST 張貼

他的足跡遍及家鄉密西根、還有紐約曼哈頓的街頭，這一畫就是30年。去年夏天，他也曾經造訪台灣，在高雄衛武營、屏東枋寮都留下蹤跡。

大衛創作的初衷不是為了成名或謀利，只求當下全力以赴，所以儘管是用粉筆作畫， 只要遇到一場大雨，就會把他的畫作洗刷掉 ，他也沒有戀棧。用來保存這些作品唯一的辦法，就是替它們拍照、上傳到Instagram。

David Zinn（@davidzinn）分享的貼文 於 2016 年 11月 月 6 12:28下午 PST 張貼

只是沒想到，這些照片在社群網路一夕爆紅，累積了大批粉絲，有網友知道了大衛曾經想出童書的心願，為他成立群眾募資，順利籌到3萬美金的資金， 他將這些街頭創作的照片集結成冊，終於在去年一圓出書的夢想。

David Zinn（@davidzinn）分享的貼文 於 2016 年 3月 月 16 8:19上午 PDT 張貼

像許多插畫作家一樣，大衛筆下也有代表角色，像是這隻叫「Sluggo」的綠色大眼怪。

David Zinn（@davidzinn）分享的貼文 於 2014 年 6月 月 25 11:09上午 PDT 張貼

還有名為「Philomena」的淡定小豬。

David Zinn（@davidzinn）分享的貼文 於 2014 年 6月 月 13 8:28下午 PDT 張貼

現在的他，已經從當年亟欲往童書界發展的年輕小夥子，成為一位熱血大叔，不變的是一顆充滿童趣的心。平時除了持續作畫，他更會將自己的書發送至世界各地有需要的學校和圖書館，也免費教社區內的孩子們繪畫。

David Zinn（@davidzinn）分享的貼文 於 2016 年 6月 月 15 7:09上午 PDT 張貼

大叔用他自己的方式熱愛世界，也透過這些粉筆繪畫告訴人們， 只要用心，生活中從不缺少美，而是缺少發現。

David Zinn（@davidzinn）分享的貼文 於 2017 年 2月 月 14 5:55下午 PST 張貼

下次走在路上別再只顧著滑手機了，留心一下身旁的人事物，也許你也會發現意外的驚喜！



