比基尼妹「雙乳停白刃」 讓小弟弟都驚呆了

2017-04-11 15:47

〔即時新聞／綜合報導〕最近網路瘋傳一段驚人的影片，一位穿著比基尼及短裙的年輕辣妹，表演用雙乳夾住高速旋轉的「砂輪片」，高速旋轉的砂輪片瞬間停止轉動，讓台下觀看的小孩全都傻眼了。

從影片中可以看見，一位身穿比基尼的年輕辣妹，相當大膽的站在高速旋轉砂輪片前面，決定表演用胸部夾住高速旋轉的砂輪片，表演開始前還要舞台下的小孩們給個掌聲來炒熱現場氣氛，接著她雙手抓著胸部，高度和角度都對準後，一個箭步向前，雙手一夾使出這招「雙乳停白刃」，讓台下的小孩們都看傻了，辣妹一步向後退開，砂輪片隨即繼續恢復旋轉。

網友推測這段神奇的影片應該來自中國，日前被上傳至「Liveleak」網站，而許多網友看完之後，紛紛留言表示，「功夫胸部」、「影片太短，她還有其他招嗎」、「孩子看的秀還真與眾不同」、「我也可以用2根手指夾住電風扇阿」、「孩子們看得很開心啊」。