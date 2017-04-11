| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
土耳其南部傳大爆炸 多人受傷
 首頁 > 國際

比基尼妹「雙乳停白刃」 讓小弟弟都驚呆了

2017-04-11  15:47

〔即時新聞／綜合報導〕最近網路瘋傳一段驚人的影片，一位穿著比基尼及短裙的年輕辣妹，表演用雙乳夾住高速旋轉的「砂輪片」，高速旋轉的砂輪片瞬間停止轉動，讓台下觀看的小孩全都傻眼了。

從影片中可以看見，一位身穿比基尼的年輕辣妹，相當大膽的站在高速旋轉砂輪片前面，決定表演用胸部夾住高速旋轉的砂輪片，表演開始前還要舞台下的小孩們給個掌聲來炒熱現場氣氛，接著她雙手抓著胸部，高度和角度都對準後，一個箭步向前，雙手一夾使出這招「雙乳停白刃」，讓台下的小孩們都看傻了，辣妹一步向後退開，砂輪片隨即繼續恢復旋轉。

網友推測這段神奇的影片應該來自中國，日前被上傳至「Liveleak」網站，而許多網友看完之後，紛紛留言表示，「功夫胸部」、「影片太短，她還有其他招嗎」、「孩子看的秀還真與眾不同」、「我也可以用2根手指夾住電風扇阿」、「孩子們看得很開心啊」。

廣告
  • 比基尼辣妹表演「雙乳停白刃」高速轉動的砂輪片就停住了。（圖擷自「LiveLeak」網站）

    比基尼辣妹表演「雙乳停白刃」高速轉動的砂輪片就停住了。（圖擷自「LiveLeak」網站）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 比基尼 砂輪片 胸部 雙乳
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蕈菇雞肉卷
美秀私房菜✧鹹豬肉
泰式✧雞絲拌高麗菜
蝦仁這樣洗更好吃！
轉寄

標題：比基尼妹「雙乳停白刃」 讓小弟弟都驚呆了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月11日‧星期二‧丁酉年三月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.