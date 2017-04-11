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凱特王妃妹妹結婚 喬治、夏綠蒂要當花童啦！

英國喬治小王子將當花童！（法新社）

2017-04-11  14:16

〔即時新聞／綜合報導〕英國喬治小王子和夏綠蒂小公主要當花童啦！

凱特王妃的親妹妹密道頓（Pippa Middleton），將於今年5月20日，與前賽車手、現風險基金投資人詹姆斯（James Matthews）在教堂舉行婚禮。

英國皇室表示，劍橋公爵夫婦都會出席婚禮，而喬治小王子和妹妹夏綠蒂小公主也會獻出「第一次」花童經驗；消息一出後，也讓皇室粉絲相當期待。

目前，3歲的喬治王子將於9月入讀倫敦一家私立小學，而夏綠蒂公主也將在今年夏天開始上幼兒園。

劍橋公爵夫婦都會出席婚禮。（路透）

夏綠蒂小公主與喬治小王子。（法新社）

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