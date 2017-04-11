韓總統候選人文在寅、安哲秀 轉向支持薩德

文在寅原本立場偏向反薩德部署，但10日受訪表示，若安保若有問題時，經濟則毫無用武之地，北韓若持續核武挑釁，部屬就有其必要。（美聯社）

2017-04-11 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕有可能當選南韓下任總統的「共同民主黨」候選人文在寅與「國民之黨」候選人安哲秀，針對薩德系統部署問題，10日訪問接受南韓《朝鮮日報》訪問時，立場都轉向為支持。

文在寅原本針對薩德部署，立場偏向應延期與徵求國會同意，但此次受訪時，立場卻有些變化。文在寅表示，如果北韓持續核武挑釁，南韓就有強化實施部署薩德的必要。文在寅還表示，安保問題是最重要的，如果安保有問題時，經濟則毫無用武之地。面對自家反薩德部署的「黨論」，文在寅說會嘗試說服黨內人士。

另一個呼聲也很高的候選人安哲秀，所屬的國民之黨也反對部署薩德，但安哲秀同樣強調安保的重要性，安哲秀說，原本反對是因為朴槿惠政府未做出說服中國的外交努力，強行部署造成國家利益的巨大損失，但現行美韓已通過協議正在實施相關部署。安哲秀認為，做為總統候選人，如果有「當選後可能撤除薩德」的說法，那是非常不負責任的言論。

被問到當選後是將優先訪問中國還是美國，文在寅說：「當然是盡快訪問美國」，將與美方再次確認「美韓同盟」的穩固。安哲秀同樣也認為美韓同盟，在安保問題上是不變的原則，並強調朝鮮半島問題，一定要讓身為當事國的南韓一同決定，若當選就職後，將立刻赴美舉行首腦會議，關鍵是要讓美國同意「絕不能發動戰爭」。